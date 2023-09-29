США заинтересованы в упрощении выдачи виз казахстанцам

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм ответил на вопрос о том, будут ли в США упрощать процедуру получения виз для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Когда я путешествую по Казахстану, вопрос про визы – это всегда самый популярный вопрос, который мне задают. В первую очередь, я скажу, что у нас есть сильный интерес в том, чтобы помочь гражданам наших стран перемещаться, ездить в гости друг к другу, чтобы этот процесс стал проще. Я бы очень хотел, чтобы граждане США также приезжали в Казахстан, поэтому это однозначно двусторонний процесс. И основная причина для этого – укрепление связи между людьми, что потом формируют крепкие взаимоотношения между нашими странами, - сказал Дэниел Розенблюм на встрече с журналистами.

Посол подчеркнул, что Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, граждане которой могут получить неиммиграционную визу в США сроком действия до 10 лет. И он назвал эту возможность «показателем здоровья» в отношениях двух стран.

- Но в то же время, у нас есть определенные правила и законы в США, которые мы обязаны соблюдать. Самое главное – не давать возможность людям, которые хотят использовать свои визы не для тех целей, для которых они получали. Именно поэтому у нас существуют такие практики, как собеседование, проверка документов и так далее. И мы старались работать над тем, чтобы этот процесс стал проще, в частности, чтобы он стал более эффективным, и заявителям не приходилось ждать так долго. Я считаю, что мы преуспели в том, что разобрали скопившиеся заявки во время пандемии, сейчас время ожидания существенно сократилось, - рассказал посол США.

Он также сообщил, что сейчас у казахстанцев, уже имеющих опыт получения визы в США, есть возможность запросить отмену интервью при повторной подаче. Тем не менее, по его словам, это не является стандартной процедурой.

Ранее посол США прокомментировал возможность визита президента США в Казахстан.

На встрече с журналистами он также высказался о появлении списка казахстанских «иностранных агентов».