США задумались о создании оперативной группы для охраны кораблей в Красном море

США задумываются о формировании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей в Красном море и борьбе с нападениями хуситов, передает агентство Kazinform со ссылкой на The New York Times.

По словам советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, так можно предотвратить нападение хуситов на израильские корабли.

— Мы ведем переговоры с другими странами о создании морской оперативной группы с участием кораблей стран-партнеров наряду с США для обеспечения безопасного прохода кораблей в Красном море, — объяснил Салливан.

Напомним, в воскресенье в Аденском заливе хуситы захватили танкер Central Park, который перевозил груз фосфорной кислоты. Военный корабль ВМС США отреагировал на сигнал бедствия от коммерческого танкера и освободил судно.