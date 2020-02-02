США высоко оценили работу Казахстана по возвращению граждан из боевых зон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Майк Помпео отметил работу Казахстана по возвращению граждан из зон боевых действий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Майк Помпео сообщил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди стороны смогли обсудить вопросы безопасности.





«Я поблагодарил министра за постоянную поддержку Казахстана наших усилий по установлению мира и применения сторон в Афганистане. Я отметил и буду отмечать лидерство Казахстана по возвращению в страну боевиков-террористов и их семей из Ирака и Сирии. Я надеюсь, что ваши обязательства в вопросах правосудия вдохновят другие страны, которые сделают то же самое», - сказал Майк Помпео на пресс-конференции.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проинформировал, что продолжается партнерство с Государственным департаментом по реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон боевых действий - Сирии и Ирака.