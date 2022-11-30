США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022

30 Ноября 2022, 03:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная США победила команду Ирана и вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что при определенных обстоятельствах для выхода в следующий круг иранцам помогала и ничья, очень активно они начали встречу, пытаясь прорваться по флангам и очень симпатично комбинируя на подступах к штрафной американцев и даже входя в нее. Ответ «звездно-полосатых» получился очень опасным, но удар Пулишича головой намертво поймал голкипер Бейранванд. Ближе к середине тайма инициативу перехватили американцы. В одном из моментов Сержиньо Дест очень опасно простреливал во вратарскую, но мяч выбили иранские защитники. На 32 минуте «янки» удалась очень неплохая комбинация с проникновением в штрафную, дальше Дест отдал чуть назад на Веа, и тот пробил совсем немного выше цели. Слишком многое начали позволять «персидские леопарды» сопернику, поэтому гол был делом времени – на 38-ой минуте Маккени диагональной передачей нашел в штрафной Деста, тот скинул во вратарскую и Пулишич опередил защитника – 1:0. Правда, ценой травмы – захромал форвард «Челси» после гола, увели его за пределы поля. В уже добавленное к первому тайму время Веа удвоил преимущество, но из офсайда – не засчитан гол.

В начале второго тайма несколько опасных навесов удались Ирану, один из которых ударом в падении головой замыкал из пределов вратарской Резаэян, но пробил выше створа. Кроме того, нарушение правил зафиксировал арбитр. На 64 минуте после прострела справа реальнейший шанс упустил Годдос, который совсем немного не докрутил мяч в «девятку». До конца матча, несмотря на все усилия иранцев, счет так и не изменился. США выходит в 1/8 финала, где сыграет со сборной Нидерландов.

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