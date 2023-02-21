США выделят 100 млн долларов помощи Турции и Сирии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 100 млн долларов Турции и Сирии на ликвидацию последствий землетрясений магнитудой 7,8 баллов, унесших жизни около 46 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

Финансовая помощь включает 50 млн долларов в рамках Фонда чрезвычайной помощи беженцам и миграции для усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации и дополнительно 50 млн долларов в виде гуманитарной помощи через Государственный департамент и USAID.

Благодаря последнему финансированию общий объем американской помощи достигает 185 млн долларов. По данным Госдепартамента, частные неправительственные организации США на данный момент еще выделили 66 млн долларов.

Высокопоставленный дипломат США в воскресенье совершил вертолетную экскурсию по некоторым наиболее пострадавшим турецким районам вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Э. Блинкен также встретился с представителями добровольческой организации гражданской обороны Сирии, известной как «Белые каски», на юге Турции и пообещал поддержку США группе и другим организациям.

«Белые каски» выполняют тяжелую работу по поиску, спасению и восстановительным работам в районах, контролируемых повстанцами, на севере и северо-западе Сирии.

Турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило в воскресенье, что оно прекратило большинство поисково-спасательных операций почти через две недели после землетрясения, поскольку по экспертным оценкам, шансы на выживание людей, казавшихся под завалами так далеко, маловероятны.

Фото: edition.cnn.com