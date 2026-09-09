США вводят запрет на импорт алкоголя из Канады

США вводят запрет на импорт алкоголя и ряд товаров из Канады, а также повышают пошлины на другую канадскую продукцию, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером, 8 сентября, подписал серию указов. В Белом доме заявили, что этот шаг стал прямым ответом на введение Канадой новых пошлин на американские товары.

Согласно указам Трампа, с 15 сентября на некторые канадские товары — от матрасов до моторных лодок и гольф-каров — будет наложена 50-процентная надбавка.

Отдельный запрет на импорт, касающийся различных алкогольных напитков из Канады, а также молочных продуктов, таких как сыворотка, вступит в силу 29 сентября.

Напомним, 8 сентября вступили в силу ответные пошлины Канады на ряд американских товаров, что усилило торговую напряженность между Оттавой и Вашингтоном.

Введенные ответные тарифы охватывают товары из США на сумму 20 млрд долларов, при этом размер пошлин варьируется от 15% до 50%.

Под действие новых тарифов попал широкий перечень товаров из США, включая сталь, алюминий, сыр, бытовую технику, одежду, косметику и сельскохозяйственное оборудование.

В конце августа Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе США и Канады в «Озеро Америка» на фоне торговой войны между Вашингтоном и Оттавой.