США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

ВАШИНГТОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», - утверждал президент США. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден.

«Это шаг, который мы предпринимаем для того, чтобы создать дополнительные проблемы для [президента РФ Владимира] Путина, но издержки будут и для нас здесь, в Соединенных Штатах», - сказал он. «И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы четко дали понять, что мы должны это сделать», - добавил Байден. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами. «Для нефтегазовых компаний и финансовых фирм - мы понимаем, что война [президента РФ Владимира] Путина против народа Украины вызывает рост цен, мы понимаем это, это очевидно. Но это не оправдание для чрезмерного повышения цен, раздувания прибыли или любых попыток использовать эту ситуацию или американских потребителей, эксплуатировать их. Агрессия России дорого обходится всем нам, и сейчас не время для наживы или завышения цен. Я хочу четко заявить, что мы не потерпим этого», - предупредил президент США.

Энергетическая независимость

Соединенные Штаты должны стать энергетически независимой страной, при этом Вашингтон также обсуждает и с ЕС перспективы отказа европейских стран от нефти и газа из России, заявил Байден.

«Этот кризис является наглядным напоминанием о том, что для защиты своей экономики в долгосрочной перспективе нам надо стать энергетически независимыми», - сказал он. «У меня был целый ряд разговоров за последние месяцы с нашими европейскими друзьями о том, как они сами должны избавиться от российской нефти. Это просто не может продолжаться», - считает Байден.