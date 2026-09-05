США ввели санкции против турецкого банка за операции, связанные с Ираном

Министерство финансов США ввело санкции в отношении турецкого Golden Global Bank и двух его дочерних компаний, заявив об их участии в финансовых операциях, связанных с Ираном, передает Kazinform со ссылкой на американское ведомство .

Ограничения введены управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в рамках операции Economic Outcast.

По данным американского ведомства, Golden Global Bank содействовал проведению операций на десятки миллионов долларов в интересах структур, связанных с Корпусом стражей исламской революции — силами «Кудс», а также предоставлял доступ к международным корреспондентским банковским операциям.

В Минфине США утверждают, что банк использовался для перевода доходов от продажи иранской нефти из Китая в Турцию, где средства могли конвертироваться в наличные и золото.

Под санкции также попали две дочерние структуры банка — Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi и Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi.

В результате введенных ограничений активы и имущественные интересы попавших под санкции лиц и организаций, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке.

Кроме того, ограничения могут распространяться на компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат включенным в санкционный список лицам.

В Минфине США также предупредили, что иностранные финансовые организации, проводящие значительные операции с попавшими под санкции структурами, могут столкнуться со вторичными ограничительными мерами.

Ранее сообщалось о том, что грузинская криптобиржа оказалась под санкциями США за поддержку Ирана.