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США уведомили о выходе из состава ВОЗ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июля 2020, 09:07
США уведомили о выходе из состава ВОЗ

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты Америки уведомили Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН, - а именно он выступает депозитарием Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - о своем выходе из состава этой организации. Решение должно вступить в силу 6 июля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Соединенные Штаты являются участником Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года.

Государства принимают во Всемирную организацию здравоохранения на определенных условиях. В частности, одно из них определяет порядок выхода из состава ВОЗ: страна обязана уведомить о таком шаге за один год и полностью погасить свои финансовые обязательства перед организацией.

Генеральный секретарь ООН в своем качестве депозитария Устава ВОЗ в настоящее время проверяет, соблюдены ли все условия для выхода.


ООН   Здравоохранение   США  
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