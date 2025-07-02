США установили новый рекорд по запуску коммерческих кораблей в космос

- Все запуски были проведены четырьмя операторами: «Blue Origin», «Rocket Lab», «SpaceX» и «United Launch Alliance» в Калифорнии, Флориде, Техасе и Новой Зеландии, которые включали орбитальные, суборбитальные и коммерческие пилотируемые космические миссии, - сообщили представители FAA.

«SpaceX» был самым загруженным из четырех операторов, запустив 15 из 21 миссии. 12 из 15 полетов были связаны с созданием широкополосной связи компании «Starlink» на низкой околоземной орбите.

С начала года «SpaceX» запустил 81 миссию, и способен побить свой годовой рекорд в 134 орбитальных запуска в 2024 году.

Старый рекорд в 20 запусков за месяц был установлен в США в ноябре 2024 года.

Ранее в аналитическом материале сообщалось, за что конкурируют США и Китай в космосе.