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    13:24, 02 Июль 2025 | GMT +5

    США установили новый рекорд по запуску коммерческих кораблей в космос

    По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), в июне американские компании запустили 21 коммерческий космический корабль, что стало новым рекордом за месяц, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Space.

    космос, США
    Фото: phys.org

    - Все запуски были проведены четырьмя операторами: «Blue Origin», «Rocket Lab», «SpaceX» и «United Launch Alliance» в Калифорнии, Флориде, Техасе и Новой Зеландии, которые включали орбитальные, суборбитальные и коммерческие пилотируемые космические миссии, -  сообщили представители FAA.

    «SpaceX» был самым загруженным из четырех операторов, запустив 15 из 21 миссии. 12 из 15 полетов были связаны с созданием широкополосной связи компании «Starlink» на низкой околоземной орбите.

    С начала года «SpaceX» запустил 81 миссию, и способен побить свой годовой рекорд в 134 орбитальных запуска в 2024 году.

    Старый рекорд в 20 запусков за месяц был установлен в США в ноябре 2024 года.

    Ранее в аналитическом материале сообщалось, за что конкурируют США и Китай в космосе.

     

    Теги:
    Рекорд Мировые новости США Космос
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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