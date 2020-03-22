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США стали третьей страной в мире по числу заболевших коронавирусом

22 Марта 2020 20:00
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США стали третьей страной в мире по числу заболевших коронавирусом

ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит в субботу Университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В Китае, по данным университета, был зафиксирован 81 321 случай инфицирования. При этом 3260 человек умерли, 71 862 вылечились. В Италии заболели 53 578 человек, умерли 4825, выздоровели 6072 человек. В США было выявлено 25 493 случая заболевания, зафиксировано 307 летальных исходов, 171 инфицированный выздоровел.

За Соединенными Штатами следуют такие страны, как Испания (25,3 тысячи случаев заболевания), Германия (22,2 тысячи случаев) и Иран (20,6 тысячи случаев).

Всего в мире выявлено, по данным университета, 304,5 тысячи случаев заболевания. Зафиксировано почти 13 тысяч смертельных исходов, выздоровели 91,6 тысячи человек.


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Ключевые слова: США, Коронавирус,
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