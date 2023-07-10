США создают коалицию по борьбе с синтетическими наркотиками

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Государственный департамент США провел виртуальную встречу министров иностранных дел, посвященной созданию Глобальной коалиции по борьбе с угрозами, связанными с синтетическими наркотиками. В мероприятии принял участие заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вступительном слове Государственный секретарь США Э.Блинкен отметил, что проблема синтетических наркотиков остро ощущается в США. В прошлом году от передозировки умерло почти 110 тыс. американцев, из них две-трети было связано с синтетическими наркотиками. Кроме того, данная проблема наносит огромный экономический ущерб стране, затраты на борьбу с которой составляют почти 1,5 трлн долларов США.

Госсекретарь США подчеркнул, что ни одна страна не может решить данную проблему в одиночку. Так, когда одно правительство ограничивает использование химических веществ – прекурсоров (необходимы для изготовления наркотиков) или перекрывает транзитный маршрут, наркоторговцы используют возможности других стран для обхода данных мер.

В этой связи, США создают Глобальную коалицию, в которой внимание будет сосредоточено на трех ключевых областях: предотвращение незаконного изготовления и оборота синтетических наркотиков, выявление возникающих угроз и развитие мер в области общественного здравоохранения, направленных на профилактику и сокращение употребления наркотиков.

Кроме того, члены Глобальной коалиции будут стремится к улучшению обмена информацией между правительствами в частном секторе, усовершенствованию маркировки химической продукции и протоколов базы клиентов, что предполагает предотвращение утечки прекурсоров для незаконного использования наркотических веществ.

Э.Блинкен обозначил, что одного только сотрудничества с правительствами и международными организациями недостаточно. Членам коалиции необходимо сотрудничать с частным сектором, включая производителей химической продукции, судоходные компании, платформы социальных сетей (на которых рекламируются синтетические наркотики) и гражданское общество, в том числе общественные организации.

Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК М.Нуртлеу отметил, что Казахстан высоко оценивает ведущую роль США и их инициативу по созданию Глобальной коалиции по борьбе с угрозами, связанными с синтетическими наркотиками. Казахстан всегда выступал за объединение усилий стран по всему миру в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом наркотиков.

Казахстанский чиновник сообщил, что за последние три года объем синтетических наркотиков, изъятых с черного рынка увеличился в десять раз. В 2022 году правоохранительные органы Казахстана расследовали около 3 тыс. преступлений, связанные с наркотиками, из которых 60% связаны с ее реализацией. Ликвидировано 70 подпольных лабораторий, изъято 16 тонн наркотиков, в том числе 582 килограмма синтетических.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, 5 июля т.г. казахстанское правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Также было выделено 178 млн. долларов США на обучение молодежи, модернизации реабилитационных учреждений и борьбу с наркоторговцами. Осуществлена модернизация пограничных контрольно-пропускных пунктов. Парламент РК предложил 11 инициатив, такие как кампания по информированию общественности, исследовательские инициативы и подготовку сотрудников полиции.

М.Нуртлеу обратить внимание на деятельность Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ), который является единственной многосторонней структурой в регионе, специализирующейся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. С момента его создания в 2009 году было проведено 82 операции, в ходе которых было изъято более 5,7 тонн наркотиков и 62 тонн прекурсоров.

Заместитель Премьер-Министра выразил благодарность США за их последовательную поддержку ЦАРИКЦ и отметил, что успешное партнерство с США играет решающую роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Казахстанская сторона выражает благодарность за техническую помощь, поставку транспортных средств и специального оборудования.

Казахстан остается непоколебим в своей приверженности в борьбе с синтетическими наркотиками посредством внутренних мер, взаимодействия с США и сотрудничества с международным сообществом. Казахстан готов продолжать тесное взаимодействие со всеми партнерами по Глобальной коалиции.

Необходимо отметить, что в мероприятии приняли участие свыше сорока министров иностранных дел из государств Европы, Юго-восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По результатам встречи будут созданы три рабочие группы экспертов по ключевым направлениям работы Глобальной коалиции. В сентябре т.г. планируется проведение встречи в рамках Генеральной Ассамблей ООН, где экспертные группы отчитаются о достигнутом прогрессе и предложат дальнейшие направления сотрудничества членов Глобальной коалиции.