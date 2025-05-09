США считают прорывом сам факт выдвижения мирных предложений с Москвой и Киевом

«Тот факт, что россияне вообще предлагают мирный план, — это прорыв. Тот факт, что украинцы выдвигают конкретные предложения, — это прорыв», — отметил он.

«Наша [Соединенных Штатов] позиция заключается в том, что мы не хотим коллапса Украины. Мы, разумеется, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территорию, которая она еще даже не завоевала», — сказал заместитель главы администрации США. «Мы знали, что они [россияне] будут просить больше, чем резонно отдать. Так работают переговоры. Меня это не тревожит», — подчеркнул Вэнс.

«Тревогу у меня вызовет, если мы придем к выводу, что россияне не ведут переговоры добросовестно. Если это произойдет, мы уйдем, президент [США Дональд Трамп] скажет: „Мы умываем руки“. В фундаментальном плане это будет, по моему мнению, означать, что России и Украине будет предоставлена возможность уладить проблему без рекомендаций и посредничества Соединенных Штатов», — заявил вице-президент. С его точки зрения, такое развитие событий не было бы хорошим ни для кого, включая США, Россию и Украину. «Мы можем только подвести этих ребят к колодцу, мы не можем заставить их пить. Именно это и сделал президент [Трамп]», — полагает Вэнс. Он повторил, что Вашингтон может прекратить попытки содействовать урегулированию на Украине, если решит, что процесс стоит на месте. Сроков, которые США отводят себе для такой работы, вице-президент не обозначил.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.