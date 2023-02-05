США сбили над океаном китайский аэростат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - США сбили китайский аэростат, пролетавший над Атлантическим океаном, у побережья Южной Каролины. Проходит операция по извлечению обломков из воды. Президент США Джо Байден поздравил пилотов с успешным выполнением задания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Ранее Вашингтон отменил визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в связи с появлением в небе аэростата, который, как считают в Пентагоне, предназначен для наблюдения.

Пекин говорит об ошибке и призывает к хладнокровному разрешению спора.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: «Решение Китая запустить разведывательный аэростат над континентальной частью Соединенных Штатов неприемлемо и безответственно, вот о чем идет речь. Это нарушение нашего суверенитета. Это нарушение международного права».

«Такой шаг в преддверии запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям, которые мы были готовы провести», – добавил Блинкен.

Госсекретарь сказал, что США остаются привержены дипломатическим контактам с Китаем, и он планирует посетить Пекин, когда позволят условия. Тем временем, США будут поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, в том числе по вопросу данного инцидента.

Как сообщалось ранее, в субботу МИД КНР заявил, что «китайские власти выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США в связи с тем, что китайский воздушный шар случайно оказался в воздушном пространстве США».