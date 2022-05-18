США рассматривают вопрос блокировки выплат по российскому долгу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае данной блокировки России предстоит произвести выплаты по внешним суверенным облигациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

В рамках усиления давления на Россию, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы не продлевать временную генеральную лицензию 9A, выданную 2 марта этого года управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Ее срок завершается 25 мая 2022 года.

Эта лицензия позволяла Москве продолжать выплачивать проценты и дивиденды американским инвесторам и не допускать дефолт по своему государственному долгу в условиях запрета на операции с российским Министерством финансов и центральным банком.

По истечению срока лицензии, России предстоит произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму почти $2 млрд до конца года.





Автор: Рустем Кожыбаев