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    11:37, 18 Май 2022 | GMT +6

    США рассматривают вопрос блокировки выплат по российскому долгу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае данной блокировки России предстоит произвести выплаты по внешним суверенным облигациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

    В рамках усиления давления на Россию, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы не продлевать временную генеральную лицензию 9A, выданную 2 марта этого года управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Ее срок завершается 25 мая 2022 года.

    Эта лицензия позволяла Москве продолжать выплачивать проценты и дивиденды американским инвесторам и не допускать дефолт по своему государственному долгу в условиях запрета на операции с российским Министерством финансов и центральным банком.

    По истечению срока лицензии, России предстоит произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму почти $2 млрд до конца года.


    Автор: Рустем Кожыбаев

    Теги:
    Кризис Мировые новости Политика Россия США
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