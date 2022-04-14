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США расширяют военную помощь Украине

Автор:  
Арнур Рахимбеков
14 Апреля 2022, 15:30
США расширяют военную помощь Украине

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - США существенно расширяют военную помощь Украине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на американскую телекомпанию CNN.

Президент США Дж. Байден обнародовал новый пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Об этом он сообщил президенту Украины В. Зеленскому в телефонной беседе.

Этот пакет отличается от предыдущей помощи США в области безопасности потому, что включает в себя более сложное и более мощное вооружение.

Телеканал CNN передает, что новая помощь обусловлена не только прямыми запросами из Киева, но и подготовкой к новому типу боевых действий в Украине.

США предоставляют Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц «Howitzer» (155 мм), оборудование для защиты от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. комплектов бронежилетов и касок.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что пакет в размере 800 млн долларов предназначен для «удовлетворения неотложных потребностей Украины в сегодняшней борьбе».


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