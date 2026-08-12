США прогнозируют рост мировых цен на нефть

Сохраняющийся мировой спрос в условиях ограниченных поставок углеводорода через Ормузский пролив будет способствовать росту цен на нефть, согласно прогнозу Управления энергетической информации США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), которое является статистическим подразделением Министерства энергетики США, некоторые производители на Ближнем Востоке, скорее всего, не смогут восстановить добычу нефти до уровня, существовавшего до конфликта, к концу 2027 года, даже если к началу следующего года структура торговли нормализуется, сообщает Baird Maritime.

Перебои с судоходством через Ормузский пролив и атаки на энергетическую инфраструктуру вынудили производителей нефти на Ближнем Востоке резко сократить добычу, что привело к снижению мировых поставок и росту цен на нефть до многолетних максимумов.

По оценкам EIA, в июле добыча нефти на Ближнем Востоке сократилась примерно на 5,5 млн баррелей в сутки, что составляет более 5% мирового потребления, говорится в краткосрочном энергетическом прогнозе EIA.

Теперь EIA ожидает, что в августе из-за возобновившихся в последние недели нападений на суда поставки через Ормузский пролив будут сильно ограничены, но предполагает, что в сентябре они начнут постепенно увеличиваться.

Даже если большая часть добычи нефти на Ближнем Востоке и мировая торговля восстановятся до доконфликтного уровня к началу 2027 года, около 600 000 баррелей в сутки добычи в регионе будут остановлены до конца 2027 года, говорится в августовском отчете EIA.

В настоящее время EIA ожидает, что мировая добыча нефти, вероятно, составит в среднем около 100,8 млн баррелей в сутки в этом году. Однако ожидается, что мировой спрос на нефть составит около 104 млн баррелей в сутки, как и прогнозировалось в июле.

Растущий дефицит предложения побудил EIA повысить прогнозы цен на нефть на 2026 и 2027 годы.

По прогнозам EIA, в 2026 году средняя цена на нефть марки Brent составит 86,81 долларов за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) — 80,88 долларов за баррель.

Согласно предыдущему прогнозу, средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит менее 82 долларов за баррель, а на нефть марки WTI — чуть более 76 долларов за баррель.

В следующем году цены снизятся, поскольку, по прогнозам EIA, к началу 2027 года добыча на Ближнем Востоке и мировая торговля существенно восстановятся. Однако теперь ожидается более мягкое снижение, поскольку некоторые месторождения будут закрыты дольше.

Цены на нефть марки Brent упадут на 20,1% с 2026 года в среднем до 69,39 долларов за баррель в 2027 году по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 20,9%, в то время как цены на WTI снизятся на 19,1% — до 65,39 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 20,3%, сообщило EIA.

Ранее сообщалось, что нефть превысила 80 долларов на фоне напряженности вокруг Ирана.