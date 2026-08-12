KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    США прогнозируют рост мировых цен на нефть

    Сохраняющийся мировой спрос в условиях ограниченных поставок углеводорода через Ормузский пролив будет способствовать росту цен на нефть, согласно прогнозу Управления энергетической информации США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    США прогнозируют рост мировых цен на нефть
    Фото: Anadolu

    По данным Управления энергетической информации США (EIA), которое является статистическим подразделением Министерства энергетики США, некоторые производители на Ближнем Востоке, скорее всего, не смогут восстановить добычу нефти до уровня, существовавшего до конфликта, к концу 2027 года, даже если к началу следующего года структура торговли нормализуется, сообщает Baird Maritime.

    Перебои с судоходством через Ормузский пролив и атаки на энергетическую инфраструктуру вынудили производителей нефти на Ближнем Востоке резко сократить добычу, что привело к снижению мировых поставок и росту цен на нефть до многолетних максимумов.

    По оценкам EIA, в июле добыча нефти на Ближнем Востоке сократилась примерно на 5,5 млн баррелей в сутки, что составляет более 5% мирового потребления, говорится в краткосрочном энергетическом прогнозе EIA.

    Теперь EIA ожидает, что в августе из-за возобновившихся в последние недели нападений на суда поставки через Ормузский пролив будут сильно ограничены, но предполагает, что в сентябре они начнут постепенно увеличиваться.

    Даже если большая часть добычи нефти на Ближнем Востоке и мировая торговля восстановятся до доконфликтного уровня к началу 2027 года, около 600 000 баррелей в сутки добычи в регионе будут остановлены до конца 2027 года, говорится в августовском отчете EIA.

    В настоящее время EIA ожидает, что мировая добыча нефти, вероятно, составит в среднем около 100,8 млн баррелей в сутки в этом году. Однако ожидается, что мировой спрос на нефть составит около 104 млн баррелей в сутки, как и прогнозировалось в июле.

    Растущий дефицит предложения побудил EIA повысить прогнозы цен на нефть на 2026 и 2027 годы.

    По прогнозам EIA, в 2026 году средняя цена на нефть марки Brent составит 86,81 долларов за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) — 80,88 долларов за баррель.

    Согласно предыдущему прогнозу, средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит менее 82 долларов за баррель, а на нефть марки WTI — чуть более 76 долларов за баррель.

    В следующем году цены снизятся, поскольку, по прогнозам EIA, к началу 2027 года добыча на Ближнем Востоке и мировая торговля существенно восстановятся. Однако теперь ожидается более мягкое снижение, поскольку некоторые месторождения будут закрыты дольше.

    Цены на нефть марки Brent упадут на 20,1% с 2026 года в среднем до 69,39 долларов за баррель в 2027 году по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 20,9%, в то время как цены на WTI снизятся на 19,1% — до 65,39 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 20,3%, сообщило EIA.

    Ранее сообщалось, что нефть превысила 80 долларов на фоне напряженности вокруг Ирана.

    В мире США Цена на нефть
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор