США приостановили выдачу виз во всех странах

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты Америки приостановили выдачу виз во всех странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

На фоне эпидемии коронавируса Госдепартамент США объявил о прекращении выдачи виз иностранцам на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба ведомства, визовые услуги запрещено оказывать посольствам и консульствам США во всех странах мира.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял беспрецедентные меры в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа — закрыл на 30 дней внешние границы сообщества. Это подразумевает прекращение выдачи шенгенских виз, а по действующим визам в ЕС нельзя въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений, сделанных, в частности, для дипломатов и медработников.

Сингапур приостановил выдачу виз и закрыл границы для лиц, въезжающих с материкового Китая, включая иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней. Ограничения в передвижении вступили в силу еще 1 февраля. Данные правила не распространяются на жителей и граждан Сингапура, побывавших в Китае.

Закрыла границы и Малайзия. С 17 марта в стране вступили в силу правила, запрещающие согражданам поездки за рубеж, а иностранцам въезжать в страну. Данные ограничения, введенные в этой стране из-за коронавируса, будут действовать до 31 марта этого года. При этом все граждане Малайзии, возвращающиеся на родину, должны будут отправиться в карантин на 14 дней.

Германия ограничила въезд на свою территорию пассажиров из других стран ЕС в ответ на вспышку коронавируса COVID-19.

Начиная с полуночи 17 марта, испанские власти закрыли сухопутные границы для иностранцев в рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

Из-за подтверждения факта завоза коронавируса на территорию страны Узбекистан закрыл границы для всех видов международных сообщений. В частности, с 16 марта остановлен въезд автомобилей в Узбекистан из-за границы, также частично приостанавливается авиасообщение.

В свою очередь, правительство Объединенных Арабских Эмиратов временно приостановило действие безвизового режима со странами, граждане которых освобождены от визовых требований для въезда в ОАЭ, за исключением обладателей дипломатических паспортов, которым будет разрешен въезд в страну при прохождении утвержденных медицинских процедур. Данное постановление вступает в силу 19 марта 2020 года и действует до дальнейшего уведомления.

Правительство Королевства Таиланд в связи с пандемией коронавируса COVID-19 отменило возможность оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам 18 стран, включая Казахстан.