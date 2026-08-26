KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    США приостановили выдачу виз по всему миру

    Администрация Трампа приостановила запись на собеседования по визам в США по всему миру, в связи с проведением глобальной консульской подготовки и ужесточением проверки заявителей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Republic.

    США приостановили выдачу виз по всему миру
    Фото: republicworld.com

    Сообщается, что Госдепартамент США запустил глобальную программу обучения для всех посольств и консульств США по всему миру. График приема заявлений на получение визы будет скорректирован с учетом программы обучения.

    Лицам, у которых уже были назначены собеседования, сообщили по электронной почте, что их встречи отменены и им сообщат новую дату и время.

    Мера принята на фоне ужесточения иммиграционного контроля администрацией Трампа, которая включает в себя более тщательную проверку заявителей на получение визы и грин-карты, агрессивной кампании по депортации и пересмотру правил приема беженцев.

    Ранее сообщалось, что США аннулируют неиммиграционные визы у 200 тысяч иностранцев.

    Виза В мире США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор