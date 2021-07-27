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США прекратит военную миссию в Ираке до конца года

27 Июля 2021 11:29
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США прекратит военную миссию в Ираке до конца года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соглашение о прекращении американской военной миссии в Ираке было подписано Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

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Согласно подписанному соглашению, США официально завершат свою военную миссию в Ираке к концу этого года, спустя 18 лет с момента как американские войска впервые были отправлены в страну.

Первая очная встреча между Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми проходила в Овальном кабинете в рамках стратегического диалога стран.

«Наша миссия в Ираке будет продолжаться. Мы продолжим совместные учения, оказывать необходимое содействие и помогать в борьбе с ИГИЛ при его возобновлении, но прекращаем военную миссию до конца этого года», - сказал Джо Байден.

В данный момент в Ираке находятся 2500 военных США, которые задействованы в борьбе с очагами ИГИЛ. С подписанием договора роль США будет состоять в подготовке и содействии армии Ирака в ее защите. Однако не сообщались данные по числу военных, которые останутся в Ираке.

В совместном заявлении Ирака и США также упоминалось о соглашениях в области здравоохранения, энергии, и других вопросах.

США намерены доставить в Ирак 500000 доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX. По словам Американского Президента, доставка будет осуществлена в течение нескольких недель.

Также США выделит 5,2 миллиона долларов для финансирования миссии ООН по наблюдению за предстоящими выборами в Ираке в октябре.

Ранее сообщалось, что иракский парламент призвал правительство вывести из страны войска США и вооруженные силы других иностранных государств.


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#Армия   #США   #Силовые структуры   #Мировые новости   #Политика   #Вооруженные силы   #Ирак  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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