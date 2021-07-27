США прекратит военную миссию в Ираке до конца года
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соглашение о прекращении американской военной миссии в Ираке было подписано Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно подписанному соглашению, США официально завершат свою военную миссию в Ираке к концу этого года, спустя 18 лет с момента как американские войска впервые были отправлены в страну.
Первая очная встреча между Президентом США Джо Байденом и Премьер-Министром Ирака Мустафой Аль Казыми проходила в Овальном кабинете в рамках стратегического диалога стран.
«Наша миссия в Ираке будет продолжаться. Мы продолжим совместные учения, оказывать необходимое содействие и помогать в борьбе с ИГИЛ при его возобновлении, но прекращаем военную миссию до конца этого года», - сказал Джо Байден.
В данный момент в Ираке находятся 2500 военных США, которые задействованы в борьбе с очагами ИГИЛ. С подписанием договора роль США будет состоять в подготовке и содействии армии Ирака в ее защите. Однако не сообщались данные по числу военных, которые останутся в Ираке.
В совместном заявлении Ирака и США также упоминалось о соглашениях в области здравоохранения, энергии, и других вопросах.
США намерены доставить в Ирак 500000 доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX. По словам Американского Президента, доставка будет осуществлена в течение нескольких недель.
Также США выделит 5,2 миллиона долларов для финансирования миссии ООН по наблюдению за предстоящими выборами в Ираке в октябре.
Ранее сообщалось, что иракский парламент призвал правительство вывести из страны войска США и вооруженные силы других иностранных государств.
- Кандидаты в акимы с поддельными дипломами и уголовным прошлым выявлены в РК
- Выборы акимов еще раз показывают эффективность проводимых Президентом РК политических реформ – Ерлан Карин
- Прививать детей в возрасте 12-15 лет планируют в Греции
- Акимы сельских округов должны жить проблемами населения – Малик Мурзалин
- 60 процентов жителей Франции получили первую дозу вакцин от COVID-19
- Умение действовать в нестандартных ситуациях будут развивать казахстанские командиры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана