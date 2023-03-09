США понизили прогноз цены на нефть марки Brent на 2023 год

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до $82,95 за баррель с прежних $83,63, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

EIA оставило прогноз средней цены Brent на 2024 год без изменений - на уровне $77,57 за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также понижен до $77,1 за баррель с февральской оценки в $77,84, а прогноз на 2024 год остался без изменений на уровне $71,57 за баррель.

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 12,44 млн баррелей, на 2024 год – на 20 тысяч баррелей в сутки, до 12,63 млн баррелей в день.

Цены на нефть в четверг остаются стабильными после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей за неделю - до 478,51 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Трейдеры оценивают данные об изменении после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $82,66 за баррель, как и на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,63 (0,8%).

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,02 (0,03%) - до $76,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов опустилась на $0,92 (1,2%) и составила $76,66.