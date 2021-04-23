США поддерживают реформы Президента Касым-Жомарта Токаева - Госсекретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений, в частности, перспективы углубления расширенного стратегического партнерства.

М. Тлеуберди информировал о проводимых Президентом К. Токаевым реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы Казахстана. Со своей стороны, Госсекретарь США заявил: «США твердо поддерживают План политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева».

Также рассмотрены графики и подготовка мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также предстоящая онлайн-встреча диалоговой площадки С5+1», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.