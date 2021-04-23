РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:30, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    США поддерживают реформы Президента Касым-Жомарта Токаева - Госсекретарь

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    «Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений, в частности, перспективы углубления расширенного стратегического партнерства.

    М. Тлеуберди информировал о проводимых Президентом К. Токаевым реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы Казахстана. Со своей стороны, Госсекретарь США заявил: «США твердо поддерживают План политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева».

    Также рассмотрены графики и подготовка мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также предстоящая онлайн-встреча диалоговой площадки С5+1», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.


    Теги:
    Международная деятельность Реформы Токаева Главная Политика МИД РК США
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!