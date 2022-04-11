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США поддерживают политику Касым-Жомарта Токаева – МИД РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2022, 15:09
США поддерживают политику Касым-Жомарта Токаева – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин рассказал об основных итогах встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мероприятия стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в Совете ООН по правам человека, свободу вероисповедания, политические реформы в Казахстане, защиту и интеграцию уязвимых слоев населения, противодействие торговле людьми, расширение прав и возможностей женщин, права людей с ограниченными возможностями, а также сотрудничество в области безопасности, правоохранительной сфере и борьбы с коррупцией», - сказал А. Рахметуллин после встречи.

По его словам, особое внимание в ходе разговора было уделено политическим реформам, инициированным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые направлены на дальнейшую демократизацию страны и обеспечение соблюдения прав человека.

«Американская сторона выразила поддержку политике Главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сфере и государственным институтам РК в её дальнейшей реализации. Казахстан и США намерены и далее поддерживать конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнёрство на высшем и высоком уровнях», - заключил А. Рахметуллин.


МИД РК   Президент Казахстана   США   Политика  
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