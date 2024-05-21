США поддержали закон РК об ужесточении домашнего насилия

20 мая в Астане провели третий ежегодный Диалог высокого уровня по правам человека и демократическим реформам. Делегацию США возглавляла заместитель Госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека США Узра Зея. Казахскую делегацию возглавил помощник Президента РК по международным вопросам Ержан Казыхан, передает агентство Kazinform.

В ходе диалога стороны подчеркнули свое обязательство содействовать защите прав человека. Делегации обсудили ряд ключевых вопросов, включая верховенство права, защиту свободы слова, в том числе для представителей СМИ, и свободы вероисповедания, защиту уязвимых групп населения, права лиц с ограниченными возможностями, и многостороннее сотрудничество, включая взаимодействие с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Платформой С5+1.

Защита прав человека, включая свободу слова и мирные собрания, а также уважение к независимым СМИ, являются неотъемлемыми для процветающей демократии.

США подтвердили свою твердую поддержку полной реализации реформаторской повестки дня Президента Токаева и высоко оценили прогресс Республики Казахстан в продвижении прав человека, включая принятие апрельского закона 2024 года о домашнем насилии — важного шага в защите жертв. В то же время, делегация США призвала продолжать продвижение реформаторских усилий Казахстана при полном участии и консультациях с партнерами из гражданского общества для обеспечения прозрачности и отчетности. Уважение прав человека и основных свобод неотъемлемы от процветающего, развивающегося «Нового Казахстана», в котором независимые СМИ, неправительственные организации и политические партии могут свободно действовать свободно без ненужных ограничений.