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    14:37, 03 Май 2024 | GMT +6

    США перебрасывают истребители в Катар из-за запрета ОАЭ на авиаудары

    США перебрасывают истребители в Катар из-за запрета ОАЭ на авиаудары
    Фото: U.S. AIR NATIONAL GUARD

    Пентагон перебрасывает реактивные истребители, вооруженные беспилотники и другие летательные аппараты в Катар, которые ранее дислоцировались на территории Объединенных Арабских Эмиратов, передает собственный корреспондент Kazinfom со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Решение командования США направить дополнительные самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре связано с заявлением властей ОАЭ, что больше не разрешат наносить авиаударов по целям на территории Йемена и Ирака с использованием техники, размещенной на авиабазе Ад-Дафра в Абу-Даби.

    ОАЭ отметили, что данные меры исходят из соображений самозащиты и нежелания стать мишенью для поддерживаемых Ираном сил из-за того, что содействуют военным операциям США в регионе.

    Ситуация подчеркивает растущую напряженность между Вашингтоном и некоторыми странами Персидского залива, которые боятся быть втянутыми в региональный конфликт.

    Теги:
    Самолет Беспилотники ОАЭ Катар США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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