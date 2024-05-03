США перебрасывают истребители в Катар из-за запрета ОАЭ на авиаудары

Пентагон перебрасывает реактивные истребители, вооруженные беспилотники и другие летательные аппараты в Катар, которые ранее дислоцировались на территории Объединенных Арабских Эмиратов, передает собственный корреспондент Kazinfom со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение командования США направить дополнительные самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре связано с заявлением властей ОАЭ, что больше не разрешат наносить авиаударов по целям на территории Йемена и Ирака с использованием техники, размещенной на авиабазе Ад-Дафра в Абу-Даби.

ОАЭ отметили, что данные меры исходят из соображений самозащиты и нежелания стать мишенью для поддерживаемых Ираном сил из-за того, что содействуют военным операциям США в регионе.

Ситуация подчеркивает растущую напряженность между Вашингтоном и некоторыми странами Персидского залива, которые боятся быть втянутыми в региональный конфликт.