США отменяют для приезжих иностранцев обязательную вакцинацию от COVID-19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отмена начнет действовать с 12 мая, после того как 11 мая закончится действие чрезвычайной ситуации, введенной правительством США в 2020 году, в связи с пандемией COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

Администрация Президента Байдена заявила в понедельник, что отменит требования об обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в день, когда закончится чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, связанная с COVID-19.

«В ближайшие дни будет предоставлена дополнительная информация об отмене этих требований», - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Министерство национальной безопасности США также заявило, что с 12 мая не будет требовать от иностранных пассажиров, въезжающих в США через все наземные порты въезда и на морских судах, предоставлять подтверждение вакцинации от COVID-19.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США объявило, что начнет процесс отмены требований об обязательной вакцинации для педагогов и сотрудников медицинских учреждений.

В июне 2022 года администрация Байдена отменила требование ко всем гражданам, прибывающим в аэропорты США, предоставлять справку об отрицательном COVID-тесте, оставив при этом в силе требование об обязательной вакцинации.

Согласно правилам, введенным в сентябре 2021 года для федерального правительства, около 3,5 миллионов федеральных служащих и подрядчиков должны были пройти вакцинацию от COVID-19, в противном случае - уволиться.

В заявлении Белого дома говорится, что с января 2021 года смертность от COVID-19 снизилась на 95%, а количество госпитализаций - почти на 91%. Во всем мире смертность от COVID-19 находится на самом низком уровне с начала пандемии. Белый дом подчеркивает, что общегосударственные усилия привели к вакцинации рекордного числа американцев, почти 270 миллионов получили хотя бы одну прививку от COVID-19.