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США отменили обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Марта 2023, 23:00
США отменили обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих из Китая

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу отменили обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая, передает МИА «Казинформ».

Согласно объявлению на сайте ведомства, решение вступает в силу для рейсов из континентальной части Китая, Сянгана, Аомэня и иных указанных аэропортов, вылетающих с 15:00 пятницы по североамериканскому восточному времени.

Пассажирам больше не нужно будет показывать отрицательный результат теста на COVID-19 или документ о выздоровлении при посадке на рейс в США из данных мест.

В число иных аэропортов, для которых отменено обязательное тестирование, входят сеульский Инчхон (Республика Корея), канадские Торонто и Ванкувер.

Фото: russian.news.cn
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