США откроют двери привитым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Великобритания и страны ЕС приветствуют решение США отменить в скором времени ограничения на допуск в страну полностью вакцинированных иностранцев. Запрет на въезд американские власти ввели в самом начале пандемии, он сохранился и со стартом массовой вакцинации по обе стороны Атлантики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уточнила: «В начале ноября мы введем строгие меры для пассажиров, прилетающих в США, с тем, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наше главное требование заключается в том, что приезжающие к нам должны быть полностью вакцинированы».

Британский премьер-министр Борис Джонсон написал в твитере, что решение Вашингтона даст толчок росту бизнеса и торговли. «Здорово, когда старые друзья могут наконец воссоединиться», - отметил он.

Но пока сторонам предстоит урегулировать немало технических деталей. К примеру, несовершеннолетним в Великобритании делают лишь одну дозу вакцины - будет ли это приниматься в США как полная защита? И как быть с тем, что вакцина AstraZeneca, который привиты многие европейцы, официально не утверждена в США?