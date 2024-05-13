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    09:44, 13 Май 2024 | GMT +6

    США окажут трехлетнюю помощь Нигеру в размере 487 млн долларов

    доллары
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Соединенные Штаты планируют подписать новое трехлетнее соглашение о сотрудничестве с Республикой Нигер на сумму 487 млн долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации ActuNiger, об этом заявила глава миссии USAID в Нигере Мария Бэррон в ходе встречи с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаром.

    Подписание нового соглашения о сотрудничестве на три года состоится в ближайшие дни, так как действующий двусторонний договор истекает в сентябре 2024 года.

    После военного переворота 26 июля 2023 года в африканской стране и прихода к власти Национального совета по охране Родины, США приостановили прямую помощь Нигеру, сохранив при этом гуманитарную поддержку.

    Отношения между Ниамей и Вашингтоном обострились в марте, когда власти Нигера объявили недействительным соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве с США, что подразумевает вывод американских военных из крупной военно-воздушной базы в городе Агадес.

    США и Нигер намерены определить новые рамки двустороннего сотрудничества, учитывающие интересы обеих стран.

    Ранее в сентябре 2023 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо учредили военный «Альянс государств Сахеля», а также потребовали французские силы покинуть территории своих стран.

    Теги:
    Африка Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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