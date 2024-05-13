США окажут трехлетнюю помощь Нигеру в размере 487 млн долларов

Соединенные Штаты планируют подписать новое трехлетнее соглашение о сотрудничестве с Республикой Нигер на сумму 487 млн долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации ActuNiger, об этом заявила глава миссии USAID в Нигере Мария Бэррон в ходе встречи с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Бакари Яу Сангаром.

Подписание нового соглашения о сотрудничестве на три года состоится в ближайшие дни, так как действующий двусторонний договор истекает в сентябре 2024 года.

После военного переворота 26 июля 2023 года в африканской стране и прихода к власти Национального совета по охране Родины, США приостановили прямую помощь Нигеру, сохранив при этом гуманитарную поддержку.

Отношения между Ниамей и Вашингтоном обострились в марте, когда власти Нигера объявили недействительным соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве с США, что подразумевает вывод американских военных из крупной военно-воздушной базы в городе Агадес.

США и Нигер намерены определить новые рамки двустороннего сотрудничества, учитывающие интересы обеих стран.

Ранее в сентябре 2023 года Мали, Нигер и Буркина-Фасо учредили военный «Альянс государств Сахеля», а также потребовали французские силы покинуть территории своих стран.