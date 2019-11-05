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США официально выходят из Парижского соглашения по климату
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. Официальное уведомление направлено ООН, передает МИА «Казинформ со ссылкой на euronews.com.
В 2015 году в столице Франции 195 стран мира впервые договорились объединить усилия по сдерживанию климатических изменений и ввести ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу.
С данной инициативой выхода из Парижского соглашения выступил еще в июне 2017 года американский лидер Дональд Трамп. Тогда он заявил, что соглашение возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.
Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года. На следующий день после президентских выборов в стране.
США занимает второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов. На первом - Китай.
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