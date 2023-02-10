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США объявили о выделении помощи на сумму $85 млн Турции и Сирии

Автор:  
Рустем Кожыбаев
10 Февраля 2023, 10:02
США объявили о выделении помощи на сумму $85 млн Турции и Сирии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении США 85 млн долларов срочной гуманитарной помощи для ликвидации последствий землетрясений в Турции и Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Энтони Блинкен сообщил, что в течение нескольких часов после первого землетрясения Соединенные Штаты по указанию президента Джо Байдена мобилизовали сотни сотрудников спасательных служб для срочного оказания необходимой помощи Турции и Сирии.

Группа USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях уже работает в южной части Турции. Две наиболее подготовленные городские поисково-спасательные команды проводят операции в наиболее пострадавших районах Адыямана.

Эти команды располагают специализированным оборудованием и собаками для поисково-спасательных работ. К ним присоединяются специалисты по чрезвычайным ситуациям и опасным материалам, инженеры, логисты, парамедики и планировщики.

Глава Госдепартамента отметил, что американские партнеры в сфере оказания гуманитарной помощи уже работают в Турции и Сирии. Они предоставляют нуждающимся продовольствие, воду и медицинскую помощь. Американские вертолеты осуществляют воздушные перевозки спасательного персонала в пострадавшие районы от землетрясения.

Американская сторона благодарна правительству Турции за повторное открытие границ для оказания гуманитарной помощи в северо-западных районах Сирии и призывает режим Асада немедленно разрешить доставку помощи в пострадавшие районы через все пограничные переходы.

Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Турции и Сирии, и приветствуют данную поддержку со стороны их международных партнеров.

Фото: Reuters / Joshua Roberts

Происшествия   США   Турция   Сирия   Землетрясение  
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