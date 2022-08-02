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США объявили о новой военной помощи Украине
2 Августа 2022 15:02

США объявили о новой военной помощи Украине

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны США объявило о санкционировании президентом США помощи на сумму до 550 млн долларов для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минобороны США.

Это решение администрацией Байдена является уже семнадцатым по выделению запасов вооружения Минобороны США для Украины с августа 2021 года.

Пакет помощи включает боеприпасы для самообороны Украины: 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов и дополнительных ракет для высокомобильных артиллерийских систем (HIMARS).

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 8,8 млрд долларов на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена. С 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 10 млрд долларов на помощь в области безопасности.

В заявлении сообщается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами по оказанию необходимой поддержки Украине.


Фото: cursorinfo.co.il



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