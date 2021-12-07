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США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине

7 Декабря 2021 11:02
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США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиаде в Пекине

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Администрация президента США Джо Байдена заявила в понедельник, что приняла решение о дипломатическом бойкоте предстоящих Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против предполагаемых нарушений прав человека в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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«Администрация действующего президента США Джо Байдена не будет направлять никаких дипломатических или официальных представителей на Зимние Олимпийские игры 2022 года и Паралимпийские игры в Пекине», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Спортсменам из США по-прежнему будет разрешено участвовать в глобальном спортивном мероприятии в Пекине, старт которого намечен на 4 февраля 2022 года.

В ответ на вопрос, почему администрация Байдена не запретила спортсменам принимать участие в играх, Псаки указала на то, что дипломатического бойкота достаточно, чтобы озвучить намерения США, и настояла на том, что спортсмены, которые упорно тренировались и готовились к соревнованиям, должны иметь возможность соревноваться.

Псаки также отметила, что Соединенные Штаты проинформировали своих союзников о решении относительно дипломатического бойкота, подчеркнув, что США «предоставит им самим принимать решения».

Сообщается, что такие страны, как Австралия и Великобритания, уже рассматривают возможность дипломатического бойкота предстоящей Зимней Олимпиады.

В Токио премьер-министр Фумио Кисида заявил журналистам во вторник, что правительство Японии примет решение с учетом национальных интересов страны и значения события.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что присутствие правительственных чиновников и дипломатов является «чисто политическим решением каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает».

Комитет также отметил, что заявление Вашингтона ясно дало понять, что участие спортсменов «выходит за рамки политики, и мы приветствуем это».

Еще в ноябре Джо Байден заявлял, что его администрация рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.


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#Спорт   #Олимпиада   #США   #Китай  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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