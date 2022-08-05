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США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
5 Августа 2022 09:13

США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, заявил в четверг министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на golosameriki.com.

Президент Джо Байден 2 августа назначил двух высокопоставленных сотрудников Белого дома координаторами ответных мер администрации на вспышку обезьяньей оспы, после того как Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк объявили о чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом числа заражений.

По данным на среду, в США число заразившихся людей превысило 6,6 тыс. человек, подавляющее большинство из них – представители ЛГБТ.

Впервые обнаруженная у обезьян в 1958 году, эта болезнь вызывает сравнительно легкие симптомы, включая лихорадку, боли и гнойные поражения кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди выздоравливают в течение двух-четырех недель.

Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», что соответствует наивысшему уровню опасности. Декларация ВОЗ, принятая в прошлом месяце, предусматривает скоординированные международные ответные действия и облегчает финансирование для сотрудничества в области обмена вакцинами и методами лечения.



Фото: Reuters



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