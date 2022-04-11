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    14:50, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    США назвали прозрачным ответ правительства РК на январские события

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея прокомментировала ход расследования январских событий в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы очень обеспокоены событиями, которые произошли в Казахстане. Мы поддерживаем прозрачный ответ со стороны правительства, который должен привести к тому, чтобы все, кто был вовлечен в эти события, были привлечены к ответственности. Но в то же время, всё это должно соответствовать законодательству. Мы поддерживаем продвижение прав человека в Казахстане. И я думаю, это очень важно особенно после январских событий, и это отражает глубину наших взаимоотношений за последние 30 лет», - сказала Узра Зея в здании МИД РК, отвечая на вопросы журналистов.

    Своим видением по данному вопросу поделился и первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

    «Январские события были темой самой первой сессии сегодняшнего диалога. На ней присутствовали не только представители МИДа, но и представители правоохранительных органов. В первую очередь представители Генпрокуратуры, которые дали исчерпывающие ответы о ходе расследования, о все мерах, которые принимает государство в этом направлении. Диалог продолжается. Я думаю, американская сторона удовлетворена тем, как мы взаимодействуем в этом направлении», - выразил уверенность представитель МИД РК.

    Напомним, Казахстан и США провели первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам.


    Теги:
    Правительство Международная деятельность Алматинская трагедия МИД РК ЧП-2022 Январские события
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