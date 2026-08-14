США направляют новый авианосец на Ближний Восток

Базирующийся в Тихом океане авианосец USS George Washington направляется на Ближний Восток после сообщений о проблемах с психическим здоровьем и снабжением на борту авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в зоне боевых действий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC Boston .

Авианосец USS George Washington покинул вьетнамский порт в Дананге на прошлой неделе в сопровождении крейсера и эсминца, говорится в заявлении ВМС США.

Участвовавший в войне с Ираном авианосец USS Abraham Lincoln находится на боевом дежурстве на Ближнем Востоке более 240 дней без перерыва. Теперь он должен вернуться на свою базу в Сан-Диего, штат Калифорния, путь до которой займет не менее двух недель.

USS Abraham Lincoln был отправлен 21 ноября 2025 года из Сан-Диего и прибыл в регион в январе, перед началом войны с Ираном 28 февраля. Военно-морской флот признал, что конфликт создал «крайне напряженную обстановку, когда традиционные центры снабжения на Ближнем Востоке были нарушены в результате боевых действий».

Руководство авианосца отдало приоритет критически важным поставкам: сначала продовольствию, затем предметам гигиены и почте.

Появились сообщения о нескольких случаях, когда моряки USS Abraham Lincoln оказывались за бортом. Представитель ВМС США не уточнил, рассматриваются ли эти инциденты как попытки самоубийства. Данные факты породили предположения о том, что экипаж авианосца испытывает проблемы с психическим здоровьем. В заявлении ВМС США говорится, что «не было замечено роста числа суицидальных мыслей или попыток самоубийства на борту корабля».

Законодатели-демократы призывают к проведению расследований, предоставлению дополнительной информации и большей осведомленности об условиях на борту корабля, который изначально должен был вернуться домой в мае.

Однако министр обороны США Пит Хегсет настаивает на том, что волна сообщений, описывающих ухудшение условий и проблемы с психическим здоровьем на борту авианосца USS Abraham Lincoln, «полностью искажает» ситуацию, противодействуя растущему давлению Конгресса в связи с рекордным, почти девятимесячным развертыванием корабля.

Ранее сообщалось, что в апреле авианосец USS Gerald R. Ford покинул Ближний Восток. На борту военного судна возник пожар, после которого авианосец прошел длительный ремонт.