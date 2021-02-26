США нанесли авиаудар по боевикам в Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американские военные в четверг нанесли авиаудар в Сирии по строению, принадлежащему военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Первым об этом сообщило агентство «Рейтер». Источник в Пентагоне подтвердил достоверность этой информации в комментарии «Голосу Америки», передает МИА «Казинформ».

По словам собеседника «Голоса Америки», удар был нанесен по «цели, используемой несколькими группировками, которые поддерживает Иран». Источник добавил, что атака была совершена для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков, а также «в качестве ответа на недавние обстрелы сил США и коалиции».