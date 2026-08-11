Единую вакцину от кори, паротита и краснухи могут разделить в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что MMR-вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи может быть «весьма опасной для жизни», и призвал делать эти три прививки по отдельности, чтобы снизить риск развития аутизма, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на New York Post.

Трамп подписал указ в Овальном кабинете вместе с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и отметил, что администрация будет считать «золотым стандартом» рекомендации по вакцинации детей только от 11 основных заболеваний вместо 17.

Президент выразил скептическое отношение к безопасности вакцинации для организма маленьких детей.

— Мы хотели, чтобы MMR состояла из трех отдельных прививок, которые делались бы в разное время. Вместе они могут быть весьма смертоносными, а по отдельности, похоже, не смертоносны, но очень эффективны. Поэтому мы хотим, чтобы MMR делалась в три разных визита, в разное время, — заявил Дональд Трамп.

При этом Трамп отметил, что родители по-прежнему смогут самостоятельно выбирать, какие прививки делать детям.

Ранее сообщалось, что в США подтверждены две смерти из-за вспышки циклоспороза.