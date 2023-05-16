США могут объявить дефолт уже 1 июня

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Джанет Йеллен считает, что США могут объявить дефолт по своим обязательствам в начале следующего месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По мнению Йеллен, страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня, если Конгресс не предпримет никаких действий.

Йеллен направила предупреждение руководителю Конгресса США Кевину Маккарти, в который входят правящая Демократическая и Республиканская партии, еще в понедельник, так как ожидается, что во вторник президент Джо Байден снова встретится с Маккарти и другими высокопоставленными лидерами Конгресса для обсуждения ситуации.

«Поскольку теперь доступна дополнительная информация, я пишу, чтобы отметить, что, по нашим оценкам, Министерство финансов, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка долга к началу июня, и, возможно, к 1 июня», — написала Йеллен в своем послании Маккарти.

Фактическая дата дефолта может наступить на несколько дней или недель позже, в зависимости от того, сколько доходов соберет федеральное правительство и сколько оно должно выплатить в ближайшие недели, написала Йеллен. Она проинформирует Конгресс на следующей неделе, когда появится больше информации.

Послание Йеллен было направлено через две недели после того, как она впервые предупредила, что так называемая дата X, когда США объявят дефолт, может наступить уже 1 июня.

Некоторые эксперты высказывали предположения, что Министерство финансов США сможет продолжать оплачивать счета наличными до конца лета. Но из-за слабых налоговых сборов в этом году прогнозируемая дата дефолта резко передвинулась.