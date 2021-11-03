США изменили правила въезда для иностранцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых правилах въезда иностранных граждан на территорию США рассказали в МИД Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ. В список одобренных входят такие вакцины как Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac. В этой связи, данные сертификаты должны быть оформлены по варианту, утверждённому государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США», - говорится в сообщении МИД РК.

Вместе с тем, новые требования не распространяются на детей до 18 лет, людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации, а также на государственных служащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий, и сотрудников международных организаций, дополнили в ведомстве.