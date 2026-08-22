США и Канада не договорились о торговле: стороны готовят новые пошлины

США и Канада не смогли заключить торговое соглашение. Вашингтон намерен ввести 50-процентные пошлины на определенные виды канадского импорта, в ответ Оттава объявила о зеркальных мерах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

США и Канада не смогли заключить торговое соглашение.

Белый дом заявил о намерении ввести 50-процентные пошлины на определенные виды импорта из Канады. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил об ответных мерах. По его словам, Оттава приостановила торговые переговоры с Вашингтоном и отозвала своих переговорщиков после новых тарифных угроз со стороны США.

Решение было принято после того, как предложенные американской стороной в последнюю минуту изменения были признаны «несправедливыми, неэкономичными и ставящими под сомнение надежность любой сделки», говорится в заявлении премьер-министра Канады.

США намерены ввести 50-процентные пошлины на канадские товары стоимостью $20 млрд. В ответ Канада установит аналогичные тарифы по принципу «доллар за доллар», заявил Марк Карни.

По его словам, эти меры направлены на защиту канадских работников и предприятий.