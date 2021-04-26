США и НАТО начали вывод войск с баз в Афганистане

КАБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В Афганистане началась эвакуация некоторых иностранных баз. Об этом журналистам сообщил командующий войсками НАТО и США в Афганистане Скотт Миллер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

По его словам, иностранные державы передадут все свои базы афганским силам.

Миллер отметил, что поддержка афганским силам безопасности будет продолжена и после вывода иностранных войск.

Он также подчеркнул, что по всей стране участились случаи насилия со стороны талибов и что это может повлиять на мирный процесс.

«Если насилие увеличится после вывода иностранных войск, это будет нести угрозу всему региону», - заявил Миллер.

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил, что Штаты полностью выведут войска из Афганистана до 11 сентября.