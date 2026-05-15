США и Китай ищут компромисс: что переговоры Трампа и Си Цзиньпина значат для мира

Визит президента США Дональда Трампа в Китай 13–15 мая продемонстрировал готовность сторон к диалогу и поиску компромиссов. Какие сигналы подали друг другу две крупнейшие державы мира и о чем договорились их лидеры — в материале международного обозревателя агентства Kazinform Султана Акимбекова.

Почему давление Трампа не сработало

Сам тон переговоров оказался важным сигналом. Еще недавно отношения Вашингтона и Пекина сопровождались жесткой риторикой торгового противостояния. После возвращения Трампа в Белый дом США повысили тарифы на импорт из Китая в общей сложности до 145%. В свою очередь Китай повысил их до 125%. В мае 2025 года стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней, потом в августе они продлили их еще на 90 дней.

Торговля между двумя странами снизилась с $600 млрд в 2024 году до $400 млрд в 2025 году, но нельзя сказать, что это сказалось критически на Китае. Некоторые потери в экспортных поставках были компенсированы ростом торговли с другими странами. К тому же Китай занял настолько важное место в глобальных производственных цепочках, что потребность в его продукции остается на высоком уровне. Быстро и дешево заменить их оказалось практически невозможно.

К примеру, к началу 2026 года нестабильная ситуация в мировой торговле, особенно на фоне войны США и Израиля против Ирана привели к росту китайского экспорта. В апреле 2026 года темпы роста ускорились до 14,1% в годовом выражении. Но это во многом связано с ростом цен и стремлением компаний по всему миру пополнить запасы комплектующих. В итоге профицит торговли Китая увеличился до $84,8 млрд по сравнению с $51 млрд месяцем ранее. Если говорить о США, то профицит в торговле в пользу Китая составил $88 млрд с начала года.

Однако самым важным преимуществом Поднебесной было доминирование на рынке редкоземельных металлов. Китай контролировал до 70% их производства, а по отдельным критически важным металлам до 90%. В ответ на тарифы Трампа Пекин ввел ответные тарифы и ограничил поставки редкоземельных металлов. Без этого под вопросом оказалось производство очень многих видов высокотехнологической продукции, в том числе военного назначения.

Пусанский компромисс

В итоге в октябре 2025 года на встрече в южнокорейском Пусане Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о снижении напряженности. США заморозили введение повышенных тарифов до осени 2026 года. В свою очередь Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

О важности для США этих договоренностей косвенно говорит тот факт, что в конце сентября 2025 года, практически накануне встречи в Пусане, Трамп заморозил поставку оружия Тайваню на $400 млн. Вопрос об этом острове, который большей частью стран в мире признается составной частью Китая, но который претендует на самостоятельность, остается главным камнем преткновения в американо-китайских отношениях.

20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконным введение импортных пошлин Трампом под предлогом борьбы с наркотрафиком и торговым дефицитом. Это ограничило возможности американского президента проводить свою прежнюю политику. Он тут же ввел 10% пошлины, которые потом повысил о 15%.

7 мая 2026 года Федеральный суд по вопросам международной торговли в Нью-Йорке постановил, что их введение не имеет законных оснований. 12 мая, как раз накануне визита Трампа в Китай, апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие запрета. Очевидно, что это ограничивает его возможности в переговорах с Китаем. Теперь ему надо больше договариваться.

Почему Китаю важно договориться с США

Но и у Китая были свои сложности в связи с новой политикой США. В первую очередь потому, что это создавало общую напряженность в системе международной торговли. Трамп начал весной 2025 года торговые переговоры со всеми странами на фоне введения повышенных тарифов. Естественно, что это негативно сказалось на глобальной торговле.

В первую очередь потому, что на повестке дня возникла угроза начала войны протекционизмов. Для Китая, который является главным поставщиком готовой продукции в мире, это очень нежелательная перспектива. Кроме того, возникает вопрос о судьбе глобализации.

В то время как для всех экспортоориентированных стран, самой большой и успешной из которых является Китай, другими – Япония, Южная Корея, Вьетнам, жизненно важен успех этого проекта. Экономический рост у разных стран в разные годы в период с 1960 по 2010-ые годы, во многом был связан с возможностью экспорта на внешние рынки, самым важным из которых являются рынки США и других развитых стран.

В данном случае Китай реализовал самый успешный проект из всех стран, использовавших экспортоориентированную модель развития экономики. Это вывело его на позиции второй экономики в мире и сегодня он ведет практически на равных переговоры с первой экономикой США.

Для этого Китай и использовал свои объективные преимущества, которые были связаны не только с рынком и инвестициями, квалифицированной и дешевой рабочей силой, но и сохранением элементов государственного планирования, особенно экономического роста и регулирования внутреннего рынка. Теоретически он подошел к следующему важному шагу – обеспечению роста в основном за счет внутреннего потребления. Однако здесь возникли свои сложности еще до прихода Трампа к власти в США.

Главные сложности связаны с некоторой несбалансированностью внутреннего рынка, возникшей в годы быстрого роста. В частности, это привело к проблемам на рынке недвижимости. По разным данным в Китае от 60 до 70 млн пустующих и непроданных объектов недвижимости – квартир и домов. Это до 700 млн квадратных метров жилья. Пустующих потому, что инвесторы живут и работают в крупных китайских городах, где не могут позволить себе покупку квартиры. Поэтому покупают в отдаленных районах в расчете на рост цены. К тому же, в Китае недвижимость это один из немногих доступных для внутренних инвесторов способов вложения денег из-за ограничений на фондовом рынке. Но непроданных квартир все-таки больше. И это создает проблему для строительных компаний и банков, которые их финансировали. Самым известным случаем было банкротство застройщика Evergrande, который был ликвидирован в январе 2024 года с долгами в $300 млрд. Китайские власти не стали его спасать, чтобы охладить перегретый рынок.

Как раз перегретый внутренний рынок не позволяет Китаю сделать важный переход к финансированию роста за счет внутреннего спроса. Он продолжает быть заинтересованным в поддержании экспорта в рамках глобальной торговли и в целом в продолжении процесса глобализации.

Поэтому для Китая очень важно все-таки договориться с США. По крайней мере, избежать какого-то риска конфронтации с нынешним руководством в Вашингтоне и, возможно, дождаться новой американской администрации. При том, что действия Трампа создают и новые возможности.

Иран, Ормузский пролив и скрытая повестка переговоров

Американская сторона просила китайцев о содействии в первую очередь по отказу от поставок оружия Ирану, об этом 14 мая сказал Трамп. А также о содействии в открытии Ормузского пролива. Китай сегодня единственный, кто может влиять на иранское руководство в силу зависимости последнего от поставок нефти.

В целом речь шла больше о сотрудничестве, открытии рынков для американских компаний. Тональность была совсем другой, чем в прошлом году. Это хорошая новость для всего мира, потому что если две ведущие экономики мира могут договариваться, то не стоит ожидать и чрезмерных вызовов для миропорядка.

В то же время Китай явно воспользовался ситуацией и сделал соответствующее заявление о Тайване. В ходе встречи с Трампом Си Цзиньпин заявил: «Если правильно подходить к этому вопросу, двусторонние отношения в целом могут оставаться стабильными. Если же подход будет неверным, между двумя странами может произойти столкновение или даже конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасное положение».

Характерно, что именно это заявление опубликовали государственные китайские СМИ, в то время как США его не прокомментировали, как, впрочем, и вообще тему Тайваня. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп выскажется об этом позднее. Понятно, что здесь американская сторона оказывается в не совсем выгодном положении и ей надо подумать, как представить тему американской общественности. Тем более, что в стратегии национальной обороны США, которая была опубликована в январе 2026 года, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе определялось как вторая ключевая региональная задача после защиты интересов США в Западном полушарии.

Конечно, содержание переговоров в большей части останется за кадром. Но почти наверняка основной акцент был сделан на торговые отношения в силу их важности для Китая и очевидной склонности Трампа к заключению торговых сделок. По итогам переговоров он заявил, «мы заключили фантастические торговые сделки, которые будут выгодны для обеих стран». Для этого он привез с собой капитанов американского бизнеса, включая главу компании Nvidia Дженсена Хуанга.

Это очень важный нюанс, который много говорит о заинтересованности Трампа в этом визите и сделках с Китаем. Потому что до сих пор США ограничивали поставки критически важных технологий в Китай. Среди них чипы для искусственного интеллекта, которые как раз производит Nvidia. Причем руководителя компании включили в состав делегации в последний момент. Мы не знаем были ли достигнуты здесь какие-то договоренности, но сам факт символичен.

Большая сделка или временное перемирие?

Пока Трамп говорит о более безопасных для публичной политики темах. Так, он заявил о том, что Китай купит 200 самолетов Боинг и много американской сои, а также нефти, чтобы уйти от зависимости от поставок из Ормузского пролива. Но вопрос о критических технологиях остается открытым.

С учетом текущего момента следует предполагать, что главными вопросами на переговорах скорее всего были темы вокруг Ирана. В настоящий момент для Трампа возможность выйти из тупика в войне против Ирана более важна, чем любые торговые сделки. Причем, ему надо объявить о своей победе, а для этого важно, чтобы Иран уступил, хотя бы в вопросе 450 килограмм обогащенного урана. Возможно, Вашингтон мог бы договариваться с Пекином по вывозу иранского урана на свою территорию.

В Иране это тоже понимают. Поэтому сразу же 14 мая разрешили пройти через Ормузский пролив 30 китайским судам. Иран не хотел бы оказаться под китайским давлением в силу общей зависимости от этой страны. Тем более, что до войны весь объем иранской нефти в 1,3 млн баррелей в сутки практически полностью экспортировался только в Китай.

Так что переговоры в Пекине показали главное: несмотря на жесткую риторику последних лет, Вашингтон и Пекин демонстрируют возможность договориться. Слишком высокой оказалась взаимная зависимость -в торговле, технологиях, энергетике и глобальной безопасности.

Для Трампа Китай сейчас нужен как партнер в решении сразу нескольких кризисов - от Ирана и Ормузского пролива до стабилизации мировой торговли. Для Пекина же важно сохранить внешние рынки и избежать новой масштабной конфронтации с США в период внутренних экономических сложностей.

Поэтому нынешний визит Трампа в Китай стал символом взаимного прагматизма двух крупнейших держав мира. И хотя фундаментальные противоречия между США и Китаем никуда не исчезли, прежде всего вокруг Тайваня, технологий и влияния в Азии, обе стороны, похоже, решили хотя бы временно заменить давление переговорами. А это уже само по себе имеет большое значение для мировой экономики и всей системы международных отношений.