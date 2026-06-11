США и Иран могут встретиться в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Между США и Ираном сохраняются крайне напряженные отношения. Несмотря на это, сборная Ирана допущена к участию в чемпионате мира по футболу, большинство матчей которого пройдет на территории США, передает Kazinform со ссылкой на Bild .

Для иранской команды турнир будет связан с рядом сложностей, включая визовые процедуры, усиленные меры безопасности и необходимость добираться на матчи в США из тренировочного лагеря в Тихуане (Мексика). Тем не менее сборная намерена принять участие в чемпионате.

Не исключена и очная встреча команд США и Ирана. Такой матч наверняка привлечет повышенное внимание из-за политического контекста. Если обе сборные займут вторые места в своих группах, они встретятся 3 июля в Арлингтоне, штат Техас.

США примут 78 из 104 матчей чемпионата мира — игры пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Ожидается, что турнир посетят более пяти миллионов болельщиков. Остальные матчи примут Канада и Мексика.

Ранее Kazinform сообщал о 10 условиях, выдвинутых Ираном ФИФА, для участия в чемпионате мира по футболу.