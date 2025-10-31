РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    США и Индия заключили оборонный пакт на 10 лет

    Соединенные Штаты подписали с Индией десятилетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    США и Индия заключили оборонный пакт на 10 лет
    Фото: X/@SecWar

    Об этом в пятницу заявил министр обороны США Пит Хегсет после встречи с главой индийского оборонного ведомства Раджнатхом Сингхом на полях заседания министров обороны стран «АСЕАН+» в Малайзии. Заявление опубликовано на его странице в официальном аккаунте социальной сети X.

    По словам Хегсета, подписанное соглашение станет краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания, а также направлено на укрепление координации, обмена информацией и развитие технологического взаимодействия между двумя странами.

    В тот же день глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Американская сторона отметила, что встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере.

    — США не стремятся к конфликту, однако намерены твердо отстаивать свои интересы и обеспечивать наличие необходимых возможностей для этого в регионе, — написал Хегсет в соцсети Х.

    Ранее мы писали, что Индия и США выражают оптимизм по торговым переговорам.

    Теги:
    Индия Мировые новости США
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают