США и Индия заключили оборонный пакт на 10 лет

Об этом в пятницу заявил министр обороны США Пит Хегсет после встречи с главой индийского оборонного ведомства Раджнатхом Сингхом на полях заседания министров обороны стран «АСЕАН+» в Малайзии. Заявление опубликовано на его странице в официальном аккаунте социальной сети X.

По словам Хегсета, подписанное соглашение станет краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания, а также направлено на укрепление координации, обмена информацией и развитие технологического взаимодействия между двумя странами.

В тот же день глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Американская сторона отметила, что встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере.

— США не стремятся к конфликту, однако намерены твердо отстаивать свои интересы и обеспечивать наличие необходимых возможностей для этого в регионе, — написал Хегсет в соцсети Х.

Ранее мы писали, что Индия и США выражают оптимизм по торговым переговорам.