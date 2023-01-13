Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

США и Индия усиливают взаимодействие в торговой сфере

13 Января 2023, 18:57
США и Индия усиливают взаимодействие в торговой сфере

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты и Индия провели 13-ю встречу Американо-Индийского форума по торговой политике (TPF) на уровне министров в Вашингтоне, на котором были определены приоритеты сотрудничества на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял обсудили результаты работы в 2022 году и обменялись мнениями по укрепление двусторонних отношений в торговой сфере, говорится в сообщении Торгового представительства США.

Министры высоко оценили рост товарооборота, который достиг в 2021 году примерно 160 млрд долларов и выразили обоюдное желание еще больше активизировать взаимодействие с целью увеличения и диверсификации двусторонней торговли.

США и Индия выразили намерение продолжить совместную работу по решению нерешенных торговых вопросов, касающихся снижения тарифов, упрощения процедур торговли и сектора услуг, развития цифровой торговли, доступа к сельскохозяйственным продуктам, визовых процедур для облегчения передвижение профессиональных работников, студентов и инвесторов, налаживания устойчивых цепочек поставок.

В этой связи американская сторона подчеркнула важность создания новой рабочей группы TPF для двустороннего обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министры поручили рабочим группам TPF собираться ежеквартально для достижения конкретных результатов и раскрытия всего потенциала в торговых отношениях.


Фото: istockphoto.com


Новости по теме
Казахстан завоевал «золото» Универсиады в Лейк-Плэсиде
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Теги:
Читайте также
Казахстан завоевал «золото» Универсиады в Лейк-Плэсиде
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов
Арестован экс-министр юстиции Бразилии
Подробности отставки председателя подкомитета Европарламента стали известны СМИ
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей