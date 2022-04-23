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США и ЕС обсуждают варианты ограничения доходов РФ от поставок нефти в Европу

23 Апреля 2022, 15:50
США и ЕС обсуждают варианты ограничения доходов РФ от поставок нефти в Европу

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Вашингтон и Брюссель обсуждают возможные шаги по снижению доходов России от поставок нефти в Евросоюз. В качестве потенциальной меры рассматривается полный отказ от российского черного золота, отмечает агентство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, переговоры представителей США и ЕС направлены на поиск возможностей «нанести как можно более сильный удар» по доходам РФ. В качестве потенциальной меры рассматривается полный отказ от российского черного золота, однако представители американской администрации опасаются, что это приведет «к взлету цен на нефть и росту доходов Кремля».

Наряду с отказом от поставок энергоносителя изучается возможность применения расчетного механизма, который, как предполагается, позволил бы «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала спецоперации на Украине. Кроме того, как информирует Bloomberg, представители США и ЕС рассматривают вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из РФ.

Ранее в пятницу европейское издание газеты «Политико» сообщило, что Еврокомиссия предложит странам ЕС на следующей неделе проект шестого пакета антироссийских санкций. По сведениям источников издания, он может включать «некоторые ограничения на поставки нефти» и финансовые меры, в том числе отключение от системы платежей SWIFT еще нескольких банков.


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