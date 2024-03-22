США больше не входят в топ-20 самых счастливых стран мира

Соединенные Штаты опустились на восемь позиций и больше не входят в число 20 самых счастливых стран мира, отставая от таких государств, как Канада, Израиль, Кувейт, Литва и Объединенные Арабские Эмираты, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на ABC News.

Новый «Доклад о мировом счастье за 2024 год», опубликованный американским Институтом Гэллапа (Gallup) показывает, что топ-10 самых счастливых стран мира практически не изменился по сравнению с отчетом за 2023 год, но что касается топ-20, то произошло много изменений.

Коста-Рика (12 место), Кувейт (13 место), Чехия (18 место) и Литва (19 место) стали новыми участниками топ-20 в списке.

Согласно докладу, одной из основных причин выпадения США (23 место) из топ-20 является общее недовольство молодежи. Согласно данным нового отчета в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья снизился во всех возрастных группах, но особенно сильно среди молодого поколения.

В «Докладе о мировом счастье за 2024 год» объясняется, что еще одной причиной такого резкого падения является широко распространенная обеспокоенность по поводу «одиночества и его последствий для психического и физического здоровья».

В докладе отмечается, что одиночество среди миллениалов (поколение Y, родившиеся с 1981 по 1996гг., прим. автора) почти в два раза выше, чем среди тех, кто родился до 1965 года. Даная возрастная группа «миллениалы» также чувствуют себя менее социально защищенными.

Результаты основаны на самооценках людей из более чем 140 стран, которые ответили на вопросы об их общей удовлетворенности своей жизнью. В исследовании также учитывались шесть ключевых переменных, которые способствуют объяснению оценок жизни, включая ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность здоровой жизни, свободу, щедрость и коррупцию.

В десятку лучших стран в этом году вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Страны, которые показали худшие и наименее счастливые результаты в этом году, – это Замбия, Эсватини, Малави, Ботсвана, Зимбабве, Конго, Сьерра-Леоне, Лесото, Ливан и Афганистан, который был указан как наименее счастливый со значительным отрывом.

Согласно рейтингу из 143 стран, Казахстан занял 49 место. Также интерес представляет уровень благополучия в таких странах как: Германия – 24, Франция – 27, Испания – 36, Италия – 41, Узбекистан – 47, Япония – 51, Южная Корея – 52, Китай – 60, Россия – 72, Кыргызстан – 75, Армения – 82, Таджикистан – 88, Турция – 98, Иран – 100, Азербайджан – 101, Палестина – 103, Украина – 105, Пакистан – 108, Индия – 126 и Египет – 127.

Доклад, опубликованный в среду, был приурочен к Международному дню счастья ООН, который ежегодно отмечается 20 марта в целях содействия счастью, благополучию и созданию более сострадательного мира.