США: 99% смертей от COVID-19 за июнь пришлись на невакцинированных

ВАШИНГТОН. REGNUM - RFPBYAJHV - Более 99% смертей от COVID-19 в США за июнь были зарегистрированы среди непривитых граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Regnum.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на главного инфекциониста США Энто Фаучи.

«Если вы посмотрите на количество смертей, то около 99,2% из них приходится на невакцинированных. Около 0,8% — на вакцинированных», — сказал Фаучи в интервью на канале NBC.

«Это действительно печально и трагично, что большинство из них (смертей) можно было избежать и предотвратить», — добавил Фаучи.

«Очевидно, что в силу разнообразия людей и их реакции на вакцину некоторые вакцинированные люди все равно будут госпитализированы и умрут. Но подавляющая часть людей, которые попадают в беду, — это невакцинированные», — подытожил специалист.

Напомним, что в конце прошлой неделе департамент здравоохранения штата Вирджинии объявил, что по меньшей мере 99% случаев заболевания COVID-19, госпитализаций и смертей произошли среди людей, не прошедших полную вакцинацию. Также штат Северная Каролина заявил, что 99% всех новых случаев заболевания с мая приходится на людей, не прошедших полную вакцинацию.