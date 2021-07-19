США: 99% смертей от COVID-19 за июнь пришлись на невакцинированных
Об этом сообщает CNN со ссылкой на главного инфекциониста США Энто Фаучи.
«Если вы посмотрите на количество смертей, то около 99,2% из них приходится на невакцинированных. Около 0,8% — на вакцинированных», — сказал Фаучи в интервью на канале NBC.
«Это действительно печально и трагично, что большинство из них (смертей) можно было избежать и предотвратить», — добавил Фаучи.
«Очевидно, что в силу разнообразия людей и их реакции на вакцину некоторые вакцинированные люди все равно будут госпитализированы и умрут. Но подавляющая часть людей, которые попадают в беду, — это невакцинированные», — подытожил специалист.
Напомним, что в конце прошлой неделе департамент здравоохранения штата Вирджинии объявил, что по меньшей мере 99% случаев заболевания COVID-19, госпитализаций и смертей произошли среди людей, не прошедших полную вакцинацию. Также штат Северная Каролина заявил, что 99% всех новых случаев заболевания с мая приходится на людей, не прошедших полную вакцинацию.