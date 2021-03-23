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    13:24, 23 Март 2021 | GMT +6

    США: 10 человек погибли при стрельбе в супермаркете в Колорадо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города Боулдер, передает МИА «Казинформ».

    «Погибли 10 человек», - указывается в заявлении. Ранее СМИ сообщали, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек, среди которых сотрудник правоохранительных органов, прибывший на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оповестили родственников погибших.

    Представитель полицейского управления города ранее подтвердил сведения о том, что в результате стрельбы погиб один сотрудник правоохранительных органов. Как уточнила в понедельник вечером на пресс-конференции начальник полицейского департамента Боулдера Марис Герольд, речь идет о 51-летнем полицейском Эрике Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. Герольд также подтвердила, что предполагаемый преступник задержан.

    Неизвестный в понедельник открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее он переместился в здание магазина.

    Мотивы стрелка неизвестны, его личность не раскрывается. По словам главы полицейского управления, расследование инцидента может занять несколько дней.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости США
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